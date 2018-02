später lesen Petition an Bundesregierung Wasserwerke und Umweltschützer fordern Gülle-Stopps FOTO: dpa, wk cul FOTO: dpa, wk cul Teilen

Twittern

Teilen



Umweltschützer und Wasserwerke fordern zum Schutz vor Nitrat im Grundwasser strengere Vorgaben für Gülle. In einer Petition an die Bundesregierung verlangen sie Dünge-Stopps in stark belasteten Gebieten.