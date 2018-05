Wehrhahn-Verdächtiger kommt frei

Info

Die Opfer kamen gerade aus der Sprachschule

Die Tat Der Sprengsatz mit Metallsplittern war an einem Fußgängerübergang am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn befestigt. Die Verletzten kamen am 27. Juli 2000 gerade vom Deutschunterricht aus einer Sprachschule, als die Rohrbombe detonierte.

Die Ermittlungen Der heutige Angeklagte, der als rassistisch bekannt war, geriet schon kurz nach dem Anschlag ins Visier der Fahnder. Doch der Verdacht ließ sich damals nicht erhärten. Erst Anfang 2017 wurde er nach Hinweisen eines Mithäftlings festgenommen.