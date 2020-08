Kein Entspannungszeichen : Weniger Corona-Infektionen in Deutschland

Weniger Corona-Infektionen in Deutschland

Leichter Rückgang der Neuinfektionen in Deutschland - doch an Sonntagen sind die gemeldeten Zahlen oft niedriger. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Die Zahl der ans RKI gemeldeten neuen Ansteckungen ist stark eingebrochen. Ein gutes Zeichen in der Corona-Krise? Nein, denn der Wert hat isoliert betrachtet wenig Aussagekraft.

Bei den vergleichsweise hohen Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Deutschland gibt es kein Zeichen der Entspannung.

Zwar meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am frühen Sonntagmorgen deutlich weniger neue Ansteckungen als an den beiden Tagen zuvor. Das war allerdings zu erwarten, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln.