Wir kümmern uns nicht gut um die Natur. Dabei können schon kleine Schritte helfen.

Kleine Ursachen haben manchmal große Wirkung. Legendär hat das der Meteorologe Edward Lorenz in dieser Frage ausgedrückt: "Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen?" Ob das wirklich so ist, lässt sich im wirklichen Leben nicht nachverfolgen, weil die Wettervorgänge viel zu komplex sind. Kleinste Veränderungen lassen am Ende in der Wetterschau die Sonne strahlen oder ein Unwetter heraufziehen.