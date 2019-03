später lesen Gastbeitrag von Yasmin Fahimi und Kevin Kühnert „Die Zukunft der beruflichen Bildung findet ohne Karliczek statt“ FOTO: dpa / Sebastian Kahnert FOTO: dpa / Sebastian Kahnert Teilen

Twittern

Teilen



Yasmin Fahimi und Kevin Kühnert fordern in einem Gastbeitrag für unsere Redaktion eine Mindestvergütung für Auszubildende. Die Berichterstatterin für berufliche Bildung in der SPD-Fraktion und der Juso-Chef üben zudem scharfe Kritik an Bildungsministerin Karliczek. Von Yasmin Fahimi und Kevin Kühnert