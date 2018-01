Zahl der Flüchtlinge sinkt deutlich

Bundestag debattiert am Donnerstag den Familiennachzug Eva Quadbeck

Die internationale Flüchtlingskrise ist nicht beendet - in Deutschland aber gehen die Zahlen der Neuankömmlinge zurück und die Zahl der anhängigen Asylverfahren ist auf das normale Maß von 2014 gesunken. Das ist das Fazit von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und der Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Jutta Cordt. Sie stellten gestern die Asylstatistik für 2017 vor.

Demnach stellten knapp 187.000 Schutzsuchende erstmals einen Antrag. Eingerechnet der Folgeanträge von Flüchtlingen, die nicht zum ersten Mal Schutz begehren, waren es 222.683. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um gut 70 Prozent. Damals waren es rund 746.000 Anträge. Die Hauptherkunftsländer sind nach wie vor Syrien, Irak und Afghanistan. Gefolgt von Eritrea, dem Iran und der Türkei.

Während das BAMF auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor zwei Jahren nicht in der Lage war, die vielen Asylanträge in einem angemessenen Zeitraum zu bearbeiten, konnten Hunderttausende Altfälle im vergangenen Jahr aufgearbeitet werden. Insgesamt trafen die Behörden-Mitarbeiter rund 603.000 Entscheidungen. Mittlerweile dauere ein Asylverfahren im Durchschnitt nur noch 2,3 Monate, betonte Cordt.

De Maizière beklagte das weiterhin florierende Schlepperwesen. Eine Zahl von 185.000 Flüchtlingen finde er "viel zu hoch". Bisher entschieden immer noch Schlepper, wer nach Europa gelange. Dabei müsse die EU entscheiden, wer schutzbedürftig sei. SPD-Innenexperte Lischka mahnte an, sich stärker als bisher um die Bekämpfung der Fluchtursachen zu kümmern.

Erleichtert zeigte sich der Innenminister darüber, dass die Debatte über die Frage, wie viele Menschen im Rahmen des Familiennachzugs kommen werden, nach der Einigung mit der SPD "irrelevant" sei. Nun könnten 12.000 pro Jahr kommen. Das solle ab Sommer gelten. Dies sei ein "vernünftiger und kluger" Kompromiss.

Die Grünen wollen am Donnerstag einen Gesetzesentwurf in den Bundestag einbringen, der es auch subsidiär (also zeitlich begrenzt) geschützten Flüchtlingen ermöglicht, ihre engsten Angehörigen nach Deutschland zu holen. Die Grünen fordern auch, das Personal bei den deutschen Auslandsvertretungen aufzustocken, "um die höhere Nachfrage nach Visa zum Familiennachzug bearbeiten zu können", wie es in dem Antrag heißt. Fraktionschefin Katrin-Göring Eckardt kritisierte: " Obwohl die Flüchtlingszahlen rückläufig sind, setzen die Bundesregierung und die nächste große Koalition auf mehr Abschottung und eine weitere Aussetzung des Familiennachzugs." Familien zu trennen sei unhuman und erschwere die Integration der Schutzsuchenden.

Trotz einer gesunkenen Zahl an Rückführungen von 28.000 im Jahr 2016 auf nur noch 26.000 im Jahr 2017 sprach de Maizière von einem "beachtlichen Ergebnis". So seien 2016 die vergleichsweise leichten Rückführungen auf den Westbalkan abgeschlossen worden. Der Innenminister verwies auf die deutlich gestiegene Zahl an Abschiebungen in die nordafrikanischen Maghreb-Staaten, die allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau lagen.