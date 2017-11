später lesen Statistisches Bundesamt Zahl der Studenten in Deutschland auf Rekordhoch FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

An deutschen Hochschulen waren noch nie so viele Studierende eingeschrieben wie im laufenden Wintersemester. Fast 2,85 Millionen junge Menschen studieren derzeit an einer Universität oder einer anderen Hochschule, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte. dpa