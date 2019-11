Gewaltbereitschaft unklar : Zahl gestiegen: 1120 Salafisten in Berlin

Ein Mann in traditioneller Bekleidung steht vor einem Versammlungsort der Salafisten in Berlin. Foto: Florian Schuh/dpa.

Berlin Nach aktuellen Einschätzungen sind derzeit mehr als 1100 Salafisten, also besonders radikale Muslime, in Berlin bekannt. „Wir haben jetzt ein Personenpotenzial von etwa 1120 Salafisten in Berlin“, sagte der Berliner Verfassungsschutzchef Michael Fischer der Deutschen Presse-Agentur.

„Dabei sind wir nicht ganz sicher, ob wir ein weiteres reales Ansteigen dieser dynamischen Szene beobachten oder ob wir mehr Salafisten erkennen, weil wir unsere Maßnahmen verstärkt haben.“

Ende 2018 waren den Sicherheitsbehörden in der Hauptstadt zufolge erst 1020 Anhänger der Salafisten bekannt; vor einigen Jahren waren es mehrere Hundert. Wie viele aktuell als gewaltbereit eingestuft werden, sagte Fischer nicht. „Dazu gehören auch Menschen, die mit dem Gedanken spielen, Gewalt zu unterstützen oder selber auszuüben. Das ist aber schwer in Zahlen zu fassen. Der Übergang ist fließend“, erklärte der Behördenchef.

Das Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur wurde wenige Tage vor der Festnahme eines syrischen Terrorverdächtigen am Dienstag in Berlin-Schönberg geführt.

Michael Fischer, Chef des Berliner Verfassungsschutzes. Foto: Paul Zinken/dpa.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am 19. November vor dem Wohnhaus eines 26-jährigen Mannes in Berlin-Schönberg, der wegen Terrorverdachts verhaftet wurde. Foto: Paul Zinken/dpa.