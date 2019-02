später lesen Veränderungen bei Herkunftsländern 48 Prozent mehr Amerikaner suchen Schutz in Deutschland FOTO: dpa / Olmo Calvo FOTO: dpa / Olmo Calvo Teilen

Twittern

Teilen



Die Fluchtrouten verlagern sich in Richtung Spanien. Dort kamen im Januar doppelt so viele Migranten an wie noch vor einem Jahr. Von Gregor Mayntz