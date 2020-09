Berlin schickt Zelte : Zehn Staaten nehmen Minderjährige aus Moria auf

Berlin Über die Hälfte der EU-Staaten ist bisher nicht bereit, unbegleitete Jugendliche aus dem abgebrannten Lager Moria aufzunehmen. Wenn die Solidarität bei den ab Oktober anstehenden Verhandlungen über eine gemeinsame Asylpolitik ähnlich groß ist, dürte es schwierig werden.

„Unsere Kontakte mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben bis zur Stunde dazu geführt, dass sich mit uns zehn europäische Mitgliedsländer an den Hilfen – das heißt an der Umsiedlung für die unbegleiteten Minderjährigen - beteiligen“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag in Berlin. Man sei aber noch mit weiteren Ländern im Gespräch. Seehofer präzisierte, dass sich unter den zehn Staaten auch die Schweiz befindet, die nicht Mitglied der EU ist. Es sei angesichts der Regierungsbeteiligung der Grünen in Österreich „überraschend“, dass Wien bislang keine Zusage gemacht habe.