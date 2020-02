„Wir sind Deutschland“ : Zehntausend bei Trauerzug in Hanau

Zehntausend bei Trauerzug in Hanau

Unter dem Motto „Wir sind Deutschland. Wir gehören zusammen“ haben Tausende in Hanau der Opfer des mutmaßlich rassistischen Anschlags gedacht. Foto: Nicolas Armer/dpa.

Hanau Flagge zeigen gegen Rassismus: In Hanau sind am Sonntag bis zu zehntausend Menschen auf die Straße gegangen. Sie trauern um die Opfer des Anschlags und sagen zugleich: „Es reicht!“

Mehrere tausend Menschen haben in Hanau der Opfer des mutmaßlich rassistischen Anschlags gedacht und ein Zeichen gesetzt für Toleranz und Menschlichkeit.

Nach Schätzungen der Polizei liefen bis zu 10.000 Menschen vom Tatort Kurt-Schumacher-Platz in der Innenstadt. Dort gab es eine Kundgebung, an der Angehörige der Opfer, der türkische Botschafter Ali Kemal Aydın, Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sowie Vertreter verschiedener Religionen teilnahmen. Es sei dringend nötig, ein Gegengift zu finden für den Hass, sagte Botschafter Aydın. Die türkische Gemeinde erlebe von Jahr zu Jahr mehr Angriffe auf Personen, auf Moscheen oder auf Vereine. „Das kann und darf so nicht weitergehen.“ Lippenbekenntnisse reichten nicht aus.