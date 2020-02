Überraschendes Ergebnis : Zeitenwende in Thüringen: FDP stürzt Ramelow mit AfD-Stimmen

Zeitenwende in Thüringen: FDP stürzt Ramelow mit AfD-Stimmen

Erfurt Es ist ein politisches Beben, dessen Schockwellen weit über Thüringen hinaus gehen: Völlig überraschend wird der FDP-Politiker Kemmerich Ministerpräsident - mit den Stimmen der AfD. Aus Berlin kommen sofort Vorwürfe.

Es ist eine historische Zäsur: Erstmals in Deutschland hat die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt verholfen. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich setzte sich in Thüringen völlig überraschend gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch.

Nach der überraschenden Wahl von Kemmerich werden an diesem Mittwoch nach Angaben der Staatskanzlei keine Minister ernannt. Auch eine Kabinettssitzung finde nicht statt, hieß es in der Mitteilung der Regierungszentrale in Erfurt.