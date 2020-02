Amazonas-Synode : Zölibat und Frauen: Papst legt Schreiben vor

Rom Im Vatikan tobt ein Richtungskampf. Nun stellt der Papst ein Schreiben vor, das auch über Wohl und Wehe des deutschen Synodalen Wegs entscheidet. Denn es geht um zwei der größten Streitthemen der katholischen Kirche.

Das Dokument namens „Querida Amazonia“ (Geliebtes Amazonien) wird heute in in Rom veröffentlicht. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob Franziskus verheiratete Männer in der abgelegenen Region und in bestimmten Ausnahmen als Priester zulässt.