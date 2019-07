Gesundheit : Wenn die Hilfe an die Grenze stößt

Trier/Luxemburg Weil es noch immer kein Abkommen zwischen Deutschland und Luxemburg gibt, dürfen Rettungswagen des jeweiligen Landes nicht über die Grenze fahren. Das musste auch der Hermeskeiler Klaus Collet erfahren, als seine Frau im vergangenen Jahr in Luxemburg einen medizinischen Notfall hatte.

Klaus Collet ist oft und gerne mit seiner Frau Hermine ins luxemburgische Wasserbillig gefahren, um dort an der Sauer oder Mosel spazieren zu gehen. So auch im vergangenen Jahr im Oktober. Die beiden Hermeskeiler, die seit über 50 Jahren verheiratet waren, waren gerade in einem Supermarkt in dem Grenzort unterwegs, als seine 68-jährige Frau zusammenbricht. Kreislaufversagen. Seit Jahren litt Hermine Collet an Herz-Rhythmus-Störungen und hatte ein Blutgerinnsel im Gehirn. Deswegen war sie auch regelmäßig in Behandlung in diversen Kliniken, so auch im Trierer Brüderkrankenhaus.