Steuergesetzgebung : Dreyer begrüßt Grundsteuer-Einigung

Berlin/Trier Rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin fordert zügige Umsetzung des Koalitionsvertrages.

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat die Einigung der Koalitionsspitzen auf eine Grundsteuer-Reform als vertretbaren Kompromiss gewertet. „Es ist nicht das Modell, was das Lieblingsmodell der SPD ist, das muss man einfach einräumen, (...) trotzdem ist es ein Kompromiss, den wir für vertretbar halten“, sagte Dreyer am Montag in Berlin mit Blick auf die Abweichungsmöglichkeiten für einzelne Bundesländer.