Millionen-Streit um schnelle Hilfe bei Schlaganfällen in der Region

In einer Klagewelle fordern Kassen in 16 800 Fällen Geld von Kliniken zurück. Manche Krankenhäuser sind in der Existenz bedroht, sagt ein Experte aus Wittlich.

