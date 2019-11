Trier/Mainz/Berlin/Brüssel Von April 2020 an gelten voraussichtlich deutlich strengere Regeln für die Düngung von Äckern und Feldern. In vielen Teilen der Region ist das Grundwasser stark belastet.

Umweltthemen, die vor einigen Jahren noch zu den Exoten in der Nachrichtenlandschaft zählten, sind inzwischen gesellschaftlicher Sprengstoff. Das zeigt sich nicht nur in der Klimadebatte.

Nun droht eine Klagewelle, ähnlich wie es sie bei den Luftschad­stoffen bereits gibt. Hat der Europäische Gerichtshof doch entschieden, dass ab sofort auch Privatleute, Unternehmen und Umweltverbände klagen können, wenn der Nitratgrenzwert im Grundwasser nicht eingehalten wird. Und das ist an sehr vielen Orten der Fall. Auch in der Region Trier.

„Die verschärften Düngeregeln werden zum Todesstoß für viele Landwirte in Eifel und Hunsrück“, glaubt Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. Im April 2020 soll die neue Düngeverordnung laut Bundeslandwirtschaftsministerium in Kraft treten. Sie verringert die Mengen an Mist und Gülle, die auf die Felder kommen dürfen. Auch ist geplant, neue Sperrfristen einzuführen und bestehende auszuweiten. Am meisten Sorge bereitet Horper, dass Betriebe ihren Düngebedarf in stark belasteten Gebieten um 20 Prozent senken sollen und dass es für manche Kulturen im Herbst dort ein totales Düngeverbot geben könnte. „Wir haben hier nicht die besten Böden. Ohne Düngung können wir keine Erträge generieren“, sagt der Bauernpräsident.