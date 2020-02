Rechtsextremismus : „Null Toleranz“: Minister sagt Rechtsextremisten den Kampf an

Trier Auch in Rheinland-Pfalz nehmen die von Rechtsterroristen verübten Gewalttaten zu. Die Verfassungsschützer hatten einen Neonazi aus der Region Trier angeblich auf dem Schirm.

Hat das rheinland-pfälzische Innenministerium die von rechtsextremen Netzwerken ausgehende Gefahr lange Zeit unterschätzt oder sogar ignoriert? Das behauptet zumindest die Trierer Linken-Bundestagsabgeordnete Katrin Werner unter Verweis auf die kürzlich verbotene Neonazi-Gruppierung Combat 18. Ein laut Bundesinnenministerium „wesentlicher Akteur“ der rechtsterroristischen Vereinigung lebt in der Nähe von Trier. Seine Wohnung wurde Ende Januar durchsucht, rechtsextreme Symbole und Kleidungsstücke sichergestellt. Ist das nur „die Spitze des Eisbergs“ der Strukturen von Combat 18 in Rheinland-Pfalz, wie die Politikerin Katrin Werner glaubt?

Ein Sprecher des Mainzer Innenministeriums weist die Vorwürfe auf Anfrage unserer Zeitung zurück. Die Gefahr von rechtsextremen Netzwerken in Rheinland-Pfalz werde keineswegs unterschätzt. So sei etwa der Rechtsextremist aus dem Trierer Raum dem Verfassungsschutz bereits seit langem bekannt. Und von einem größeren Combat-18-Netzwerk in Rheinland-Pfalz könne man wohl auch nicht ausgehen, wenn die Ende Januar verbotene Neonazi-Gruppierung deutschlandweit gerade einmal 20 Mitglieder stark sein soll. „Da wird deutlich, dass die jeweilige Anzahl in den vom Verbot betroffenen sechs Ländern entsprechend gering ist“, sagt der Sprecher des Mainzer Innenministers Roger Lewentz (SPD).