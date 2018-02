später lesen UN-Bericht 10.000 zivile Kriegsopfer in Afghanistan im Jahr 2017 FOTO: Ihsanullah Mahjoor FOTO: Ihsanullah Mahjoor Teilen

In Afghanistan sind im Krieg gegen die radikalislamischen Taliban und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) das vierte Jahr in Folge mehr als 10.000 Zivilisten getötet oder verletzt worden. Das geht aus dem Jahresbericht der Vereinten Nationen hervor. dpa