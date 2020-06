Angespannte Beziehungen : 16 Jahre Haft für US-Bürger wegen Spionage in Russland

US-Amerikaner Paul Whelan, der Ende 2018 wegen Spionageverdachts in Russland verhaftet wurde, steht hinter Gittern und wartet auf eine Anhörung in einem Gerichtssaal. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Moskau Ungeachtet scharfer Kritik der USA an dem Strafverfahren hat die russische Justiz einen Amerikaner nun wegen Spionage verurteilt. Der Fall droht die ohnehin gespannten Beziehungen zwischen Moskau und Washington weiter zu belasten.

Das Gericht in Moskau sah die Agententätigkeit des 50-Jährigen am Montag als erwiesen an, wie die Agentur Interfax meldete. Das Strafmaß blieb hinter dem Antrag der Staatsanwaltschaft zurück, die 18 Jahre Straflager gefordert hatte. Whelans Anwalt Wladimir Scherebenkow hatte immer wieder kritisiert, dass es in dem Verfahren keine Beweise gegeben habe. Er will das Urteil anfechten, wie er am Montag sagte.