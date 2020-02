Muslime und Hindus : 23 Tote bei Ausschreitungen in Indiens Hauptstadt Neu Delhi

Neu Delhi Brennende Moscheen, Häuser und Geschäfte - in Indiens Hauptstadt Neu Delhi entladen sich die Spannungen zwischen Hindus und Muslimen in einer Gewaltwelle. US-Präsident Trump ließ sich während seines Indien-Besuchs wenig beeindrucken.

Doch Trump ließ sich von der Gewalt nicht beeindrucken. Er sagte, Modi habe ihm versichert, dass es in seinem Land Religionsfreiheit gebe. Wenige Kilometer von den Ausschreitungen entfernt, schwärmte er am Dienstag in einem Luxushotel von der „phänomenalen Zukunft“ Indiens. Und seine Gattin Melania Trump nahm an einer Schulstunde zum Thema Glück teil - eine solche steht an öffentlichen Schulen in der Hauptstadt jeden Tag auf dem Programm. Doch im Nordosten Neu Delhis, wo es die Proteste gab, fielen die Glücksstunden am Mittwoch aus. Dort blieben die Schulen wegen der Gewalt geschlossen.