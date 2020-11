Belarus : 300 Festnahmen bei Protesten gegen Lukaschenko

Minsk Es scheint kein Ende zu nehmen. Auch bei der jüngsten Sonntagsdemonstration gingen wieder Zehntausende auf die Straße, um gegen Machthaber Lukaschenko zu protestieren. Dieser hatte zuvor den Demonstranten wieder einmal gedroht.

Bei der Sonntagsdemonstration gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko sind in Belarus (Weißrussland) etwa 300 Menschen festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium am Montag in der Hauptstadt Minsk mit.

Die Behörden behaupteten, die Aktion habe „von Beginn an keinen friedlichen Charakter“ gehabt. So hätten Demonstranten einen selbstgebauten Sprengsatz „eingesetzt“.

Seit der Präsidentenwahl am 9. August gibt es in Belarus regelmäßig Proteste. Das Land steckt in einer schweren innenpolitischen Krise. Lukaschenko hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen nach 26 Jahren an der Macht erneut zum Sieger erklären lassen. Die Opposition sieht dagegen die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja als wahre Gewinnerin an. Sie war ins EU-Exil Litauen geflohen.