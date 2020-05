„Landraub-Gesetz“ droht : Abholzung in Brasilien: „Holzfäller machen kein Homeoffice“

Rio de Janeiro Die Corona-Pandemie schlägt in Brasilien neue Rekorde. Illegale Holzfäller sehen deshalb im Amazonas-Gebiet die Gunst der Stunde. Hinzu kommt, dass ein „Landraub-Gesetz“ unrechtmäßige Abholzung und Besetzung öffentlichen Landes nachträglich legalisieren soll.

„Somit steht fest, dass die Pandemie die ohnehin kritische Situation des Regenwaldes und der darin beheimateten indigenen Völker in der brasilianischen Amazonas-Region lediglich noch intensiviert“, heißt es im Länderbericht der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brasilien.

Schon wenige Monate, nachdem Bolsonaro sein Amt angetreten hatte, spürten die Indigenen die ersten Auswirkungen. Obwohl Eindringlinge in ihrem geschützten Gebiet illegal Wald abholzten, verfolgten die staatlichen Behörden keine Anzeigen mehr. „Mai, Juni, Juli, August und September des vergangenen Jahres waren einige der schlimmsten Monate überhaupt“, sagt Gabriel Lui, Koordinator der Bereichs Landnutzung und Lebensmittelsysteme am „Instituto Clima e Sociedade“ in Rio, der Deutschen Presse-Agentur. In Amazonien waren vielerorts praller, dunkelgrüner Regenwald und dann abgeholzte oder abgebrannte Flächen zu sehen.