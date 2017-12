später lesen Autobombenanschlag Acht Festnahmen nach Mord an Journalistin auf Malta FOTO: Jon Borg FOTO: Jon Borg Teilen

Sieben Wochen nach dem Mord an einer regierungskritischen Journalistin auf Malta sind acht Verdächtige festgenommen worden. Die acht Malteser seien in einem gemeinsamen Einsatz an verschiedenen Orten gefasst worden, sagte Maltas Premierminister Joseph Muscat. dpa