„Europa schuldig“ : Amazonasbrand: Umweltschützer protestieren vor EU-Zentrale

Brüssel Umweltaktivisten von Greenpeace haben der EU bei einer Protestaktion in Brüssel Mitschuld an den verheerenden Bränden im Amazonas vorgeworfen.

Sie verhängten die Fassade der EU-Kommission am Freitag mit einem 30 Meter langen Transparent, das an das Design der Fassade angelehnt war, in der Mitte aber ein Bild des Waldbrands in einem vermeintlichen Brandloch zeigte.