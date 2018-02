später lesen Anlehnung an Offensive gegen Kurden Ankara benennt Straße vor US-Botschaft in "Olivenzweig-Straße" um Teilen

Kurz vor dem Besuch von US-Außenminister Rex Tillerson in Ankara will die Stadt die Straße vor der US-Botschaft umbenennen. Ankaras Bürgermeister Mustafa Tuna teilte am Montag mit, die Nevzat-Tandogan-Straße werde künftig in Erinnerung an die türkische "Operation Olivenzweig" gegen die syrischen Kurden in Afrin "Olivenzweig-Straße" heißen.