Alter Meiler an deutscher Grenze Atomkraftwerk Fessenheim soll im Sommer 2020 geschlossen werden FOTO: dpa / Patrick Seeger

Das älteste französische Atomkraftwerk in Fessenheim am Oberrhein wird im Sommer 2020 geschlossen. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag bei der Vorstellung eines Zehnjahres-Plans zur Energiewende in Paris an.