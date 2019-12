Gewalt gegen Rohingya : Aung San Suu Kyi verteidigt Myanmar gegen Völkermord-Klage

Den Haag Morde, Vergewaltigungen, Vertreibungen: Das Militär Myanmars ging nach einem UN-Bericht grausam gegen die Rohingya-Minderheit vor. Ausgerechnet Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi verteidigt ihr Land.

Die Beschuldigungen seien „irreführend und unvollständig“, betonte die Friedensnobelpreisträgerin am Mittwoch vor dem höchsten UN-Gericht in Den Haag.

Das westafrikanische Gambia beruft sich in der Klage auf die Völkermord-Konvention von 1948 und stützt sich auf einen Bericht von UN-Ermittlern. Sie hatten dem Militär „anhaltenden Völkermord“ zur Last gelegt. Soldaten hätten Tausende Menschen ermordet, Frauen und Kinder vergewaltigt, Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und Menschen lebendig in ihren Häusern verbrannt. Mehr als 700.000 Menschen waren vor der Gewalt in das Nachbarland Bangladesch geflohen.