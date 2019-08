Ex-Sowjetrepublik : Ausschreitungen in Kirgistan: ein Toter, Dutzende Verletzte

Unterstützer des ehemaligen Präsidenten von Kirgistan stoßen in dessen Haus mit Sicherheitskräften zusammen. Foto: Vladimir Voronin/AP.

Bischkek Bei Ausschreitungen in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kirgistan an der Grenze zu China sind mindestens 45 Menschen verletzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Angehöriger der Sicherheitskräfte sei getötet worden, ein weiterer liege in kritischem Zustand in einem Krankenhaus, meldeten kirgisische Medien am Donnerstag in der Hauptstadt Bischkek. Zu den gewaltsamen Auseinandersetzungen kam es bei der versuchten Festnahme von Ex-Präsident Almasbek Atambajew.

Er sieht sich unter anderem Korruptionsvorwürfen ausgesetzt, die er bestreitet. Sondereinheiten wollten der Agentur Akipress zufolge das Haus des Ex-Staatsoberhauptes stürmen. In dem Dorf Koj-Tasch in der Nähe von Bischkek hätten sich etwa 1000 Gefolgsleute Hunderten Uniformierten in den Weg gestellt. Atambajews Anhänger hätten etwa mit Bussen und Autos Barrikaden errichtet.

Die Sicherheitskräfte wollen Atambajew zu einem Verhör zu den Anschuldigungen zwingen. Der Ex-Präsident der sozialdemokratischen Partei von Kirgistan verweigerte dies, sicherte aber die Bereitschaft zu, schriftlich zu antworten. Er ließ mitteilen, dass er in Sicherheit sei und weiter auch mit Waffengewalt Widerstand gegen seine Festnahme leisten werde.

Auf Videos waren Schüsse zu hören. Das kirgisische Sicherheitskomitee bekräftigte, es seien nur Plastikkugeln zum Einsatz gekommen. Es würden keine Schusswaffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Am Donnerstag hätten die meisten Sicherheitskräfte das Dorf wieder verlassen, „um weitere Zusammenstöße zu vermeiden“.

Präsident Sooronbaj Scheenbekow warf seinem Amtsvorgänger vor, zum bewaffneten Widerstand aufgerufen und damit gegen Gesetze verstoßen zu haben. Kirgistan sei ein Rechtsstaat, sagte er nach einer Sitzung des Sicherheitsrats. Es würde alle Maßnahme ergriffen, damit Frieden, Sicherheit und die Rechtsstaatlichkeit gewährleiste bleibe.

Das verarmte Hochgebirgsland an der Grenze zu China galt lange als Insel der Demokratie inmitten autoritärer Staaten in Zentralasien. Kirgistan hatte bereits mehrere Revolutionen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt. Scheenbekow hatte Atambajew im Oktober 2017 abgelöst. Es war der erste Machtwechsel, der nach Umstürzen in den Jahren zuvor friedlich ablief.