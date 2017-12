später lesen Umsetzung von Volksentscheid Australisches Parlament beschließt Ehe für alle FOTO: Mick Tsikas FOTO: Mick Tsikas Teilen

Nach jahrelangen Debatten werden gleichgeschlechtliche Paare nun auch in Australien bald heiraten können. Das Unterhaus des australischen Parlaments in der Hauptstadt Canberra beschloss am Donnerstag mit großer Mehrheit die Ehe für alle. dpa