Bedrohliche Stimmung: Proteste gegen Migranten in Tijuana

Hunderte Menschen haben am Wochenende in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana gegen den Zustrom von immer mehr Migranten aus Mittelamerika protestiert. Sie schwenkten mexikanische Flaggen und zeigten Transparente mit der Aufschrift „Nicht noch mehr Karawanen“. dpa

Die Demonstrantin Celia Oaxaca forderte: „Raus mit den Invasoren“ und fügte hinzu: „Später stellt sich heraus, dass das Mörder sind. Es sind keine guten Leute. Und hier sind schon genug Menschen.“

Rund 2500 Menschen aus Honduras, El Salvador und Guatemala kampieren derzeit in einer Sportanlage, weitere 3000 Migranten wurden in den kommenden Tagen erwartet. Die Mittelamerikaner sind seit rund einem Monat auf dem Weg in die USA. Viele wollen dort Asyl beantragen.

Am frühen Montagmorgen (Ortszeit) sperrte der US-Grenzschutz wegen Bauarbeiten vorübergehend den Grenzübergang San Ysidro. Für Fußgänger blieb er allerdings teilweise geöffnet. San Ysidro zwischen Tijuana und San Diego ist der meistfrequentierte Grenzübergang der westlichen Hemisphäre. Pro Tag reisen dort durchschnittlich 70.000 Menschen in Fahrzeugen und weitere 20.000 Fußgänger in die USA ein.

Die Menschen aus Mittelamerika fliehen vor der bitteren Armut und der Gewalt durch Jugendbanden in ihrer Heimat. Die sogenannten Maras erpressen Schutzgeld, kontrollieren ganze Stadtviertel und zwangsrekrutieren Jugendliche. Honduras und El Salvador gehören zu den gefährlichsten Ländern der Welt.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt immer wieder betont, die Migranten nicht ins Land zu lassen. Er sprach von einer „Invasion“ und ließ rund 5600 Soldaten an die Grenze verlegen, um die Menschen zu stoppen. Insgesamt sind über 8000 Migranten in verschiedenen Gruppen auf dem Weg in die USA.

„Illegale Immigranten, die versuchen, in die USA zu kommen und oft stolz ihre Nationalfahnen schwenken, während sie in den Vereinigten Staaten um Asyl bitten, werden festgesetzt oder zurückgeschickt“, schrieb Trump auf Twitter. „Die USA sind auf diese Invasion nicht vorbereitet und werden sie nicht hinnehmen. Sie sind verantwortlich für Verbrechen und verursachen große Probleme in Mexiko. Geht nach Hause.“

Trump Tweet I

Trump Tweet II

Tweet Grenzschutz I

Tweet Grenzschutz II

FOTO: Omar Martinez

FOTO: Omar Martinez

FOTO: Omar Martinez

FOTO: Omar Martinez

FOTO: Amelie Richter

FOTO: Amelie Richter

FOTO: Amelie Richter

FOTO: Amelie Richter

FOTO: Rodrigo Abd

FOTO: Rodrigo Abd

FOTO: Eduardo Jaramillo

FOTO: Eduardo Jaramillo

FOTO: Omar Martinez

FOTO: Omar Martinez

FOTO: ---

FOTO: Alejandro Zepeda

FOTO: Alejandro Zepeda

FOTO: Maren Hennemuth

FOTO: Maren Hennemuth

FOTO: Mike Nelson

FOTO: Mike Nelson

FOTO: Amelie Richter

FOTO: Amelie Richter

FOTO: Eric Gay

FOTO: Eric Gay

FOTO: Maren Hennemuth

FOTO: Maren Hennemuth

FOTO: Eduardo Jaramillo

FOTO: Eduardo Jaramillo

FOTO: Mike Nelson

FOTO: Mike Nelson

FOTO: Jason Hoekema

FOTO: Jason Hoekema

FOTO: Senior Airman Alexandra Minor

FOTO: Senior Airman Alexandra Minor

FOTO: Victor Pena

FOTO: Victor Pena

FOTO: Airman 1st Class Zoe Wockenfuss