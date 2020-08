Nach Gewalt-Nacht : Belarus-Wahl: 3000 Festnahmen und rund 100 Verletzte

Die Wahlkommission in Belarus hat Staatschef Alexander Lukaschenko zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Minsk Nach der Wahl in Belarus gab es landesweit Demonstrationen. Die Polizei reagierte brutal. Jetzt erklärt die Wahlkommission Staatschef Lukaschenko zum Gewinner.

Bei den Protesten gegen den Ausgang der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) hat es landesweit mehr als 3000 Festnahmen gegeben. Das teilte das Innenministerium Medien zufolge in der Hauptstadt Minsk am Montag mit.