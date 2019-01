später lesen Ali Bongo in Maraokko Berichte über Militärputsch im afrikanischen Gabun FOTO: Etienne Laurent FOTO: Etienne Laurent Teilen

Im westafrikanischen Gabun hat nach Berichten des französischen Auslandssenders RFI anscheinend das Militär die Macht an sich gerissen. Der langjährige Präsident Ali Bongo Ondimba befinde sich zur medizinischen Behandlung derzeit in Marokko, berichtete RFI am Montag. dpa