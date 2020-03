Unverhofftes Comeback : Biden warnt vor Angriffen im Kampf um Demokraten-Nominierung

Washington Das Schlimmste, was den US-Demokraten im Kampf gegen Donald Trump passieren kann, ist eine Selbstzerfleischung. Präsidentschaftskandidat Joe Biden wirbt deshalb für Vorwahlen „ohne negative Angriffe und persönliche Attacken“.

„Wir dürfen in den nächsten Wochen nicht zulassen, dass sich diese Vorwahlen in einen Wahlkampf negativer Angriffe verwandeln“, sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles. Das würde nur Präsident Donald Trump nützen, nicht aber den vier verbliebenen Bewerbern in dem Rennen der Demokraten.