Blutige Auseinandersetzungen zwischen Migranten in Calais

Bei Auseinandersetzungen zwischen Migranten im nordfranzösischen Calais sind vier Menschen durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Innenminister Gérard Collomb will sich nach den „schlimmen Vorfällen“ in der Hafenstadt am Ärmelkanal persönlich über die Lage zu informieren. dpa