Erste Aktion nach Corona-Test : Bolsonaro blockiert Hilfspaket für Indigene

Brasília Brasiliens Präsident hat das Coronavirus immer auf die leichte Schulter genommen, jetzt hat er sich selbst angesteckt. Doch er nimmt die Infektion gelassen: „Das Leben geht weiter.“ Wer auf einen Politikwechsel gehofft hatte, dürfte enttäuscht werden.

Am Tag zuvor hatte Bolsonaro mitgeteilt, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. „Schaut mich an, mir geht es gut“, sagte er, als er nach seiner Ansprache vor Journalisten ein paar Schritte zurückging und die Maske abnahm. „Das Leben geht weiter.“ Er will in den kommenden Tagen in seiner Residenz in Brasília bleiben und die Regierungsgeschäfte über Videoschalten führen. Für diese Woche geplante Reisen nach Bahia und Minas Gerais sagte Bolsonaro ab.