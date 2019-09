Brexit-Drama nimmt kein Ende : Boris Johnson büßt Mehrheit im Unterhaus ein

London Der Präsident des britischen Unterhauses, John Bercow, hat am Dienstag die beantragte Dringlichkeitsdebatte über einen No-Deal-Brexit zugelassen.

Sollten die Gegner eines ungeregelten EU-Austritts bei einer Abstimmung gegen die Regierung gewinnen, könnten sie am Mittwoch ihren Gesetzentwurf gegen den No Deal auf den Weg bringen.

Der erst seit wenigen Wochen amtierende Regierungschef will sein Land unbedingt am 31. Oktober aus der EU herausführen - notfalls auch ohne Vertrag. Die Opposition will das um jeden Preis verhindern und will daher am Dienstag mithilfe der Dringlichkeitsdebatte die Kontrolle über die Tagesordnung des Parlaments übernehmen. Ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit soll dann innerhalb von Tagen durch das Parlament gepeitscht werden und nächste Woche in Kraft treten.