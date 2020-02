Nach dem Austritt aus der EU : Boris Johnson will sich nicht auf EU-Standards einlassen

Boris Johnson will sich nicht auf EU-Standards einlassen

Der britische Premierminister Boris Johnson trifft Ende Januar zu einer Kabinettssitzung im National Glass Centre an der Universität Sunderland ein. Foto: Paul Ellis/PA Wire/dpa.

London Großbritannien ist raus aus der EU - wie soll es im Handel und bei allen anderen Fragen der Zusammenarbeit weiter gehen? Boris Johnson findet klare Worte.

Der britische Premierminister Boris Johnson will sich auf keinen Fall vertraglich auf die Einhaltung von EU-Standards bei Umweltschutz, Arbeitnehmerrechten und staatlichen Wirtschaftshilfen festlegen lassen. Das geht aus einer Rede hervor, die Johnson vor Unternehmern und Geschäftsleuten halten will.

Der Premier will darin seine Verhandlungsziele bei den anstehenden Gesprächen über die künftigen Beziehungen zur EU präsentieren. Es gebe für Großbritannien genauso wenig Grund wegen eines Freihandelsabkommens die Regeln der EU in Kauf zu nehmen wie andersherum, so Johnson.