And now?

Das britische Parlament hat bisher keine Alternativen zum Deal mit der EU gefunden. Für den Erfolg ihres Brexit-Abkommens ist Theresa May mittlerweile zu einem Rücktritt bereit. Mögliche Nachfolger drängen sich bereits in den Vordergrund. Wie es jetzt weitergeht. Von Philipp Jacobs

In den britischen Zeitungen war heute Morgen von einem „Endspiel“ für Theresa May zu lesen. Sie habe ihre letzte Karte gespielt, schrieb ein anderes Blatt. Und tatsächlich ist es schwer vorstellbar – aber bei diesen Brexit-Verhandlungen weiß man ja nie –, dass Theresa May noch weitere Asse im Ärmel hat, die sie nun ziehen könnte. Dem Unterhaus bot sie in der vergangenen Nacht ihren Rücktritt an, sollte ihr mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen bei der nunmehr dritten Abstimmung angenommen werden.

Damit verflicht May den Brexit mit ihrem persönlichen Schicksal. Der Schritt ist ein Köder: Zweimal ist May bereits mit ihrem Abkommen im Unterhaus gescheitert. Sie und auch viele Beobachter werden den Eindruck nicht los, dass es sich bei den Gegenstimmen auch teils um eine persönliche Vendetta gegen May handeln könnte. Dies will May zerschlagen – indem sie ihren Kopf selbst unter die Guillotine legt.

Zwei Szenarien sind nun denkbar.

Szenario 1 Das Unterhaus stimmt dem Abkommen am Freitag, wenn May es voraussichtlich ein drittes Mal zur Wahl stellt, zu. Die Guillotine hätte sie dann selbst betätigt – zum Wohle des Abkommens. Ob das letzten Endes auch zum Wohle Großbritanniens wäre, würde sich dann jedoch erst in einigen Jahren zeigen. Jedenfalls würde der Brexit dann gemäß der vereinbarten Aufschiebung am 22. Mai geregelt in Kraft treten. May würde sich zurückziehen. Ein neuer Premierminister müsste her. Und das am besten schnell.

Doch ein Nachfolger wäre wohl frühestens im Juli gefunden, schreibt der britische „Guardian“. Derzeit haben zahlreiche Abgeordnete ihr Interesse an einer Kandidatur bekundet, sollte May weichen. Und hier liegt auch gleich das Problem: Die ernst zu nehmenden Kandidaten machen so manchem Abgeordneten mehr Angst, als es May bisher getan hat. Da wären zum Beispiel der ehemalige umstrittene Außenminister Boris Johnson, Ex-Brexit-Minister Dominic Raab, Umweltminister Michael Gove, Außenminister Jeremy Hunt, der ehrgeizige Innenminister Sajid Javid, Gesundheitsminister Matt Hancock oder Arbeitsministerin Amber Rudd.

Die Tories müssten mehrere kurze Wahlgänge abhalten, um das Bewerberfeld auf zwei Kandidaten zu reduzieren. In einer letzten Abstimmung würden diese beiden dann gegeneinander antreten. In der Vergangenheit kam es oft vor, dass jene Kandidaten mit weniger Rückendeckung von sich aus vor der Wahl zurücktraten. So war es auch bei der Wahl von Theresa May 2016, als Andrea Leadsom vorzeitig ihre Kandidatur niederlegte.

Szenario 2 Das Abkommen wird abermals nicht angenommen. Die kleine, aber einflussreiche DUP aus Nordirland, kündigte bereits an, nicht für den Deal zu stimmen. „Wir können nichts unterstützen, was das Vereinigte Königreich schädigt“, sagte DUP-Chefin Arlene Foster dem Sender Sky News. Die DUP gilt als Schlüsselkraft um andere Hardliner zu überzeugen. Scheitert der Deal erneut, würde May einfach weitermachen. Aber womit eigentlich? Eine vierte Abstimmung ist sehr unwahrscheinlich. Sie wäre an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Das wissen auch die Abgeordneten. Und May hat das Äußerste, ihren Rücktritt, ja bereits angeboten. Sie säße im Fall einer dritten Ablehnung also fester im Sattel als je zuvor.

Bis zum 12. April muss das Unterhaus sich aber auf einen Plan verständigen. So ist es mit der EU abgemacht. Die Optionen sind eine Zustimmung des Abkommens (wie auch immer), ein ungeregelter EU-Austritt, kein Brexit (im Rahmen eines neuen Referendums) oder ein Antrag auf einen langen Aufschub. Letzteres hätte dann aber zur Folge, dass Großbritannien an der EU-Wahl am 23. Mai teilnehmen muss. Zudem käme es vermutlich zu einer Neuwahl, zu einem zweiten Referendum oder zu einer neuen Verhandlung mit der EU. Am Mittwochabend konnten sich die Abgeordneten im Unterhaus auf keine Alternative zum ausgehandelten Abkommen einigen. Keine der acht Optionen bekam die nötige Mehrheit. Die meiste Unterstützung gab es für den Plan, nach dem Brexit in einer Zollunion mit der EU zu bleiben. Er erhielt 272 Stimmen, 264 stimmten dagegen. Die Liste der Optionen soll nun reduziert werden, um weitere Abstimmungen abzuhalten. Ausgang ungewiss.