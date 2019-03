Die Regierungschefin Theresa May kündigte für den Abend ein Treffen mit Abgeordneten ihrer eigenen Partei an, bei dem sie nach Informationen aus ihrer Partei ein Datum für ihren Rückzug ankündigen könnte.

Von Brexit-Befürwortern kamen Signale, dass sie auf das bisher abgelehnte Austrittsabkommen einschwenken könnten, wenn unter einem anderen Regierungschef über das anstehende Handelsabkommen mit der EU verhandelt würde. Das Parlament hatte am Montag der Regierung die Kontrolle über den Brexit-Prozess abgerungen und Abstimmungen über Alternativen zum Austrittsvertrag durchgesetzt. Diese sollen am Mittwochabend stattfinden.

Einem Journalisten der Zeitung "The Sun" zufolge erwarten die Granden der Tories, May werde beim Treffen mit den Abgeordneten am Mittwoch um 18 Uhr (MEZ) ein Datum für ihren Rücktritt ankündigen. Ein Abgeordneter sagte, dies sei "sicher eine Möglichkeit".

Einer der profiliertesten Brexit-Hardliner unter den Tories, Jacob Rees-Mogg, schwächte seine ablehnende Haltung gegenüber dem Austrittsvertrag ab. Er verwies auf den Parlamentsbeschluss, über alternative Wege zum Brexit abzustimmen, und schlussfolgerte per Tweet: "Dies deutet darauf hin, dass es um Mays Brexit-Vertrag oder den Verzicht auf den Brexit geht." Die EU auf mangelhafte Weise zu verlassen sei am Ende besser als gar kein Austritt. Ein anderer Brexit-Hardliner der Tories, Michael Fabricant, erklärte, er sei zu dem "furchtbaren Schluss" gekommen, dass Mays Austrittsabkommen von allen schlechten Optionen am wenigsten schlecht und der einzige praktische Weg sei.

Für eine Überraschung sorgte das britische Parlament am Montagabend, indem es der Regierung die Kontrolle über den Brexit-Prozess abnahm. Die Abgeordneten stimmten mit 329 zu 302 für einen Antrag, der ihnen gegen Mays Willen vorübergehend mehr Einfluss auf das weitere Vorgehen verschafft. Am Mittwoch soll über Alternativen zu Mays ausgehandeltem, aber bereits zwei Mal vom Unterhaus abgelehnten EU-Austrittsvertrag abgestimmt werden.

Die Abstimmung zeigte, wie sehr May in den eigenen Reihen an Autorität eingebüßt hat. Drei Staatssekretäre traten aus Protest gegen die Haltung der Regierung zurück. May hat erklärt, dass es sich am Mittwoch lediglich um Probeabstimmungen handele, deren Ergebnis sie nicht binde. Dennoch haben die Abstimmungen politisches Gewicht. Spekulationen über Mays Zukunft kamen zuletzt immer wieder auf. Die "Sun" berichtete, May habe führenden Euroskeptikern ihrer Partei am Sonntag in Aussicht gestellt, im Gegenzug für eine Zustimmung zu ihrem Brexit-Vertrag könnte sie einen Rücktritt in Betracht ziehen.

Die Abstimmung über den Antrag des Abgeordneten Oliver Letwin, mit dem sich das Unterhaus die Kontrolle über das weitere Vorgehen verschaffte, war angesetzt worden, nachdem May eingeräumt hatte, dass ihr Brexit-Vertrag wohl auch bei einem dritten Anlauf derzeit am Widerstand im Parlament scheitern würde. Gleichzeitig betonte sie, weiterhin um Unterstützung für ihren Vertrag zu werben, um doch noch ein drittes Votum zu ermöglichen. Im Gespräch dafür ist der kommende Donnerstag.

Eigentlich war der Brexit für diesen Freitag vorgesehen. Da Mays mit der EU ausgehandelter Vertrag aber im Unterhaus durchfiel, räumte die EU eine Verschiebung ein, um einen harten Brexit zu verhindern. Sollte weiterhin keine Einigung auf einen Vertrag gelingen, muss Großbritannien am 12. April die EU verlassen. Mit einem Abkommen gilt eine Frist bis zum 22. Mai.

Diese Optionen stehen am Abend zur Abstimmung

Gemeinsamer Binnenmarkt nach den Norwegen-Modell

Großbritannien könnte nach dem Verlassen der Europäischen Union weiter Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) bleiben. Dem gehört beispielsweise Norwegen an, ohne Mitglied in der EU zu sein. Das Land besitzt Zugang zum europäischen Binnenmarkt und muss gleichzeitig die Freizügigkeit von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital achten, ohne bei den Entscheidungen der EU mitreden zu können.

Dieses Szenario bietet eine enge wirtschaftliche Anbindung an die EU, ohne eine Zollunion zu beinhalten. London lehnt dieses Modell bisher ab, weil es die Freizügigkeit von Personen beenden will. In der Pro-Brexit-Kampagne war dies ein entscheidendes Argument hin zu mehr Kontrolle über die Einwanderung.

Einige Abgeordnete befürworten eine "Norwegen-plus"-Option: Sie sieht zusätzlich zur Beibehaltung des Binnenmarkts eine Zollunion mit der EU vor.

Abkommen nach dem Vorbild Kanadas

London könnte ein Freihandelsabkommen nach dem Vorbild des europäisch-kanadischen Ceta-Vertrags anstreben. In einem solchen Abkommen würden gemeinsame Regeln festgelegt, Zölle fielen weg. Allerdings könnten sich die Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen - wie bei Kanada - über Jahre hinziehen.

Diese Option wird dennoch von Brexit-Befürwortern unterstützt. Kritiker warnen aber davor, dass dadurch die Einheit des Vereinigten Königreichs infrage gestellt und ein Extra-Vertrag zu Nordirland und seiner Grenze zum Rest der Insel nötig werden könnten.

Eine Vereinbarung "Kanada plus" ist für Brexit-Anhänger auch akzeptabel. Diese Variante würde eine enge Zusammenarbeit in weiteren Bereichen vorsehen, etwa bei der Sicherheit und der Außenpolitik.

Verbleib in der Zollunion

In diesem Szenario müssten die britische Provinz Nordirland und der Rest des Königreichs nicht unterschiedlich behandelt werden. Eine physische Grenze mit Kontrollen müsste es zu Irland nicht geben. Allerdings könnte London keine eigenständige Handelspolitik mit Drittstaaten betreiben und mit ihnen keine eigenen Abkommen schließen. Das wollen Brexit-Befürworter aber nicht hinnehmen.

Aussteig ohne Abkommen

Der harte Brexit ist vor allem für Unternehmen ein Alptraum. Großbritanniens Mitgliedschaft im Binnenmarkt und der Zollunion würde dann schlagartig enden, ohne eine Übergangsphase. Dies hätte weitreichende Folgen für den Reiseverkehr und die Wirtschaftsbeziehungen. Der gemeinsame Handel würde auf die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) zurückfallen. Die Organisation bietet zwar auch Handelserleichterungen mit der EU, aber keinen Zugang zum Binnenmarkt. Trotz über die WTO vereinbarte Senkungen werden auch Zölle bei Einfuhren in die EU fällig.Einen harten Brexit lehnten die britischen Abgeordneten bereits am 13. März ab.

Zweites Referendum

Das Unterhaus hat sich schon einmal gegen diese Möglichkeit ausgesprochen. Aber nichts hindert die Abgeordneten daran, sich zu dieser Frage erneut zu positionieren. Mehrere Millionen Briten haben eine Online-Petition für ein zweites Referendum unterzeichnet; am Wochenende gingen hunderttausende Briten dafür auf die Straße. Eine zweite Volksabstimmung hätte durchaus das Potenzial, den Brexit zu kippen.

