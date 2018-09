später lesen EU-Austritt Großbritanniens Tusk lehnt wichtigste Punkte in Brexit-Plänen ab FOTO: dpa / Virginia Mayo FOTO: dpa / Virginia Mayo Teilen

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die Brexit-Pläne der britischen Regierung in entscheidenden Punkten zurückgewiesen. Für die britische Premierministerin Theresa May ist das ein Rückschlag in den Verhandlungen.