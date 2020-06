Handelsabkommen : Brexit: EU und London wollen „mehr Umpf“ in Gesprächen

Brüssel/London Der Weg zu einem EU-Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich ist holprig. Doch beide Seiten wollen nun „den Tiger in den Tank packen“. Nicht jeder glaubt den optimistischen Ansagen.

Die Europäische Union und Großbritannien halten am Ziel eines Handelspakts zum Jahresende fest und wollen jetzt in den Verhandlungen Gas geben. Dies ist das Ergebnis eines Spitzentreffens per Video am Montag.