Theresa May ist am Dienstagmittag in Berlin angekommen, um mit Angela Merkel über einen möglichen Brexit-Aufschub zu sprechen. Begonnen hat das Treffen allerdings mit einer kleinen Panne.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die britische Premierministerin Theresa May zu Brexit-Beratungen in Berlin empfangen. Bei der Begrüßung am sonnigen Dienstagmittag vor dem Bundeskanzleramt schüttelten die beiden die Hände. Es war zu hören, wie Merkel sagte, für das Treffen sei das bestmögliche Wetter organisiert worden. Kommentare an die Presse sollte es nicht geben.

Vor dem Treffen gab es allerdings eine kleine Panne. Theresa May war wohl etwas zu früh, oder Angela Merkel eben zu spät. In einem Video von ITV News ist zu sehen, wie May aus ihrem Auto steigt, auf den roten Teppich tritt, aber niemand da ist, um sie zu begrüßen. Also geht sie direkt ins Kanzleramt. Wenig später kommen Merkel und May zusammen wieder heraus und begrüßen sich noch einmal für die Kameras. Dann gehen beide wieder hinein.

May sollte später nach Paris reisen, um Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ebenfalls zu Gesprächen über den geplanten Austritt aus der Europäischen Union zu treffen.

Am Mittwoch findet in Brüssel ein Gipfel der verbleibenden EU-Staats- und Regierungschefs statt. Sie werden darüber entscheiden, ob sie Großbritannien den beantragten Aufschub des Brexits über die aktuelle Frist hinaus gewähren werden. Bislang droht an diesem Freitag ein ungeordneter Brexit.

(zim/dpa)