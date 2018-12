Wird die Abstimmung verschoben? Theresa May kündigt dringende Brexit-Erklärung an

Am Montagmorgen sorgte der EuGH mit seinem Urteil für einen Paukenschlag. Der Brexit könne einseitig von den Briten zurückgenommen werden. Jetzt kündigte Premierministerin Theresa May eine Erklärung an.

Die britische Premierministerin Theresa May wird am heutigen Montagnachmittag eine dringende Erklärung zum Brexit abgeben. Das Büro des Unterhausvorsitzes teilte mit, sie werde die bislang nicht geplante Stellungnahme gegen 15.30 Uhr (Ortszeit, 16.30 Uhr MEZ) im Parlament abgeben.

May beriet am Montag mit ihrem Kabinett über die nächsten Schritte im Prozess des Austritts aus der Europäischen Union. Das Unterhaus hat für Dienstag eine Abstimmung über die Brexit-Vereinbarung mit der EU angesetzt. Die Anzeichen verdichteten sich, dass die von May gebilligte Vereinbarung in der Parlamentskammer keine Mehrheit findet.

Mays Büro teilte mit, die Abstimmung werde definitiv stattfinden, doch die BBC und andere Medien berichteten, dass sie verschoben werde. Das Unterhaus kündigte eine Mitteilung zu den Angelegenheiten der Kammer nach Mays Statement an, was auf eine plötzliche Änderung an der Tagesordnung hindeutet. Am Montagmorgen hatte Europäische Gerichtshof geurteilt, dass der Brexit von den Briten wieder einseitig zurückgenommen werden könnte.

Die Schwelle für einen Rückzieher von dem in Großbritannien sehr umstrittenen EU-Austritt ist somit niedriger als gedacht. (Rechtssache C-621/18)

(mja/dpa)