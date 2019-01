später lesen Kommentar zu Nordirland Brexit und Bombe Teilen

Twittern

Teilen



Eine Autobombe explodiert in Nordirland, und natürlich weckt das gerade in diesen Tagen böse Erinnerungen. Erinnerungen an eine Zeit, als in Nordirland ein Bürgerkrieg tobte, Terroranschläge beinahe an der Tagesordnung waren und der Hass zwischen den Volksgruppen das Leben der Menschen vergiftete.