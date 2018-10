später lesen Milliardär und Philantrop Briefbombe bei George Soros in den USA gefunden FOTO: Thomas Peter FOTO: Thomas Peter Teilen

Am US-Wohnsitz des Milliardärs und Philantropen George Soros ist eine Briefbombe gefunden worden. Ein Angestellter habe den Sprengsatz im Briefkasten von Soros' Anwesen in Bedford nördlich von New York entdeckt. dpa