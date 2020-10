Antisemitismus-Vorwurf : Britische Labour-Partei schließt Ex-Chef Corbyn aus

Jeremy Corbyn, ehemaliger Vorsitzender der Labour Partei, verlässt sein Haus in Nordlondon. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

London Ex-Labour-Chef Jeremy Corbyn wurden oft antisemitische Tendenzen nachgesagt. Nun wurde er aus der britischen Partei ausgeschlossen.

Zuvor hatte ein Untersuchungsbericht festgestellt, dass die Partei und ihr Ex-Chef Diskriminierung gegen Juden zugelassen hätten. Der Alt-Linke Corbyn hatte die Vorwürfe in weiten Teilen umgehend zurückgewiesen.

Es habe Schikanen und Diskriminierungen gegeben, hatte zuvor die unabhängige britische Kommission für Gleichheit und Menschenrechte (EHRC) in ihrem Bericht mitgeteilt. Besonders in der Kritik steht in dem Report auch Corbyn, der von 2015 bis 2020 Chef der Partei war. Im April 2020 wurde der 71-Jährige von Keir Starmer abgelöst.