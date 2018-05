später lesen Vorschlag der EU-Kommission Brüssel will Verbot von Einweggeschirr aus Plastik FOTO: Shutterstock.com/ Image Point Fr FOTO: Shutterstock.com/ Image Point Fr Teilen

Die EU-Kommission will laut Medienberichten ein Verbot von Einweggeschirr aus Plastik vorschlagen. Die Menge an Kunststoffabfällen soll so verringert werden. Auch Strohhalme und Essstäbchen aus Plastik könnten demnach verboten werden.