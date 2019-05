später lesen Nach internationalen Protesten Brunei will Homosexuellen-Todesstrafe nicht vollstrecken Teilen

Das Sultanat Brunei will nach internationalen Protesten auf die Vollstreckung der Todesstrafe gegen Homosexuelle verzichten. Dies kündigte Sultan Hassanal Bolkiah in einer Rede zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan an. dpa