Favoriten Kopf an Kopf : Bürger Kroatiens wählen Präsidenten

Wahlplakat von Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovicder in Zagreb. Foto: Darko Bandic/AP/dpa.

Zagreb In Kroatien hat am Sonntag (07.00 Uhr MEZ) die Präsidentenwahl begonnen. Rund 3,9 Millionen Bürger sind in dem EU-Land an der Adria dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Letzten Umfragen zufolge liegen die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic und ihr sozialdemokratischer Herausforderer Zoran Milanovic Kopf an Kopf vorne. Der parteilose Nationalist Miroslav Skoro folgt ihnen mit etwas Rückstand. Die anderen acht Kandidaten liegen weit zurück.